La Jordanie annule un sommet avec Biden et Sissi à Amman

La Jordanie annule un sommet avec Biden et Sissi à Amman













AMMAN, 17 octobre (Reuters) - La Jordanie a annulé un sommet qu'elle devait accueillir mercredi à Amman avec le président américain Joe Biden, son homologue égyptien Abdel Fattah al Sissi et les dirigeants palestiniens sur la situation dans la bande de Gaza, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi. "Il est inutile de parler aujourd'hui d'autre chose que de la fin de la guerre", a-t-il déclaré après une frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts selon les autorités de l'enclave contrôlées par le Hamas. (Suleiman Al-Khalidi, version française Jean-Stéphane Brosse)