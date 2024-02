La Hongrie s'apprête à ratifier la candidature de la Suède à l'Otan

La Hongrie s'apprête à ratifier la candidature de la Suède à l'Otan













Crédit photo © Reuters

par Boldizsar Gyori BUDAPEST (Reuters) - Le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, a proposé mardi de voter la ratification de la candidature d'adhésion de la Suède à l'Otan le 26 février, ajoutant soutenir cette démarche. "Notre groupe souhaite soutenir" l'adhésion de la Suède à l'Otan, a déclaré le Fidesz dans un document, demandant au président du parlement d'inclure le vote à l'agenda lundi prochain. Le parti au pouvoir bénéficie d'une large majorité au parlement. Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, a salué cette décision. A lire aussi... La Suède a demandé à adhérer à l'Otan en mai 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Hongrie est le seul pays de l'Otan à ne pas avoir ratifié la demande d'adhésion de Stockholm à l'Alliance atlantique, un processus qui requiert le soutien de tous les membres de l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait indiqué samedi que le parlement pourrait bientôt ratifier la candidature suédoise. "C'est une bonne nouvelle que notre différend avec la Suède soit bientôt réglé", avait-il déclaré devant ses partisans. (Reportage Boldizsar Gyori et Krisztina Than; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)