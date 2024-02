La Hongrie ratifie l'adhésion de la Suède à l'Otan

(Actualisé avec contexte, réactions du PM suédois et Stoltenberg) par Krisztina Than et Niklas Pollard BUDAPEST, 26 février (Reuters) - La Hongrie a ratifié lundi l'adhésion de la Suède à l'Otan, levant le dernier obstacle à l'entrée du pays scandinave dans l'Alliance atlantique. La Suède, qui avait rompu avec une neutralité historique en demandant en 2022 à intégrer l'Otan à la suite de l'invasion russe en Ukraine, devient ainsi le 32e membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord après son voisin finlandais l'an dernier. A lire aussi... "Aujourd'hui est un jour historique", a réagi sur X le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Après des mois d'atermoiements, le Parlement hongrois a voté en faveur de l'adhésion de la Suède à une très large majorité : 188 voix pour, six contre et une abstention. Le Secrétaire général de l'alliance, Jens Stoltenberg, a salué la ratification du Parlement hongrois. "L'adhésion suédoise nous rendra plus forts et plus sûrs", a-t-il écrit sur son compte X. L'adhésion de la Suède fait suite à celle de la Finlande en avril dernier, mais Stockholm a dû attendre plus longtemps en raison du veto de la Turquie et de la Hongrie, qui entretiennent toutes deux de bonnes relations avec la Russie. La Hongrie, qui est restée proche de Moscou malgré la guerre en Ukraine, justifiait principalement son refus par les critiques formulées par Stockholm sur la politique du Premier ministre nationaliste Viktor Orban. La Turquie a refusé un temps de ratifier l'adhésion de la Suède, exigeant des mesures plus sévères contre les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) installés dans le pays. Pour satisfaire aux exigences d'Ankara, la Suède a modifié ses lois et assoupli les règles sur les ventes d'armes. Le président truc Recep Tayyip Erdogan avait également conditionné la levée de son veto à l'approbation par les États-Unis de la vente d'avions de combat F-16 à Ankara, qui attend désormais la validation définitive du Congrès américain. Les entrées de la Suède, qui n'a pas connu de guerre depuis 1814, et de la Finlande représentent le plus grand élargissement de l'Otan depuis son expansion à l'Europe de l'est à la fin des années 1990. (Version française Sophie Louet et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)