La Hongrie ratifie l'adhésion de la Suède à l'Otan

26 février (Reuters) - La Hongrie a ratifié lundi l'adhésion de la Suède à l'Otan, levant le dernier obstacle à l'entrée de ce pays nordique dans l'Alliance atlantique. La Suède, qui avait rompu avec une neutralité historique en demandant en 2022 à intégrer l'Otan à la suite de l'invasion russe en Ukraine, devient ainsi le 32e membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord après son voisin finlandais l'an dernier. Le Parlement hongrois a voté en faveur de l'adhésion de la Suède après des mois d'atermoiements. La Hongrie, qui est restée proche de la Russie, s'opposait principalement aux critiques suédoises sur la politique du Premier ministre nationaliste Viktor Orban. (Rédigé par Reuters)