La Hongrie pourrait bientôt ratifier la candidature de la Suède à l'Otan, selon le PM Orban

Crédit photo © Reuters

BUDAPEST (Reuters) - Le Parlement hongrois pourrait ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan lors de sa session de printemps, fin février, a déclaré samedi le Premier ministre Viktor Orban. "C'est une bonne nouvelle que notre différend avec la Suède soit bientôt réglé", a déclaré Viktor Orban devant ses partisans. "Nous allons dans le sens où, au début de la session de printemps du Parlement, nous pourrons ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan." La Hongrie est le seul pays de l'Otan à ne pas avoir ratifié la demande d'adhésion de Stockholm à l'Alliance atlantique, un processus qui requiert le soutien de tous les membres de l'Union européenne. La Suède a demandé à adhérer à l'Otan en mai 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage de Krisztina Than; Version française Elizabeth Pineau)