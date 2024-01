La Hongrie ouverte au déblocage de l'aide européenne selon un conseiller politique

La Hongrie ouverte au déblocage de l'aide européenne selon un conseiller politique













Crédit photo © Reuters

BUDAPEST (Reuters) - La Hongrie est ouverte au déblocage de l'aide à l'Ukraine de l'Union européenne (UE) d'un montant de 50 milliards d'euros, a déclaré le conseiller politique du Premier ministre hongrois sur le réseau social X. Viktor Orban avait décidé mi-décembre de mettre son véto à un accord sur le programme d'aide de l'UE sur quatre ans en faveur de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois maintient des liens avec le Kremlin malgré les sanctions liées à l'invasion par la Russie de l'Ukraine en février 2022. Le Financial Times a rapporté dimanche que l'UE avait l'intention de "saboter" l'économie hongroise si Budapest continue de bloquer l'aide lors du Conseil européen prévu jeudi. La Hongrie a envoyé une proposition à Bruxelles samedi dans laquelle elle se dit ouverte à l'utilisation du budget pour le programme d'aide et à l'émission d'une dette commune pour le financer, à condition que des "réserves" soient ajoutées, a confirmé Balazs Orban, le principal conseiller politique de Viktor Orban. "Bruxelles utilise le chantage contre la Hongrie comme s'il n'y avait pas de lendemain, bien que nous ayons proposé un compromis", a déclaré le conseiller. (Reportage Anita Komuves, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)