La Hongrie négocie avec Moscou une hausse des livraisons de gaz

BUDAPEST, 29 août (Reuters) - La Hongrie poursuit les négociations avec la Russie en vue de livraisons supplémentaires de gaz et espère conclure un accord avec Gazprom sur leur mise en oeuvre dès le mois prochain, a déclaré lundi le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó.

Peter Szijjarto a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou le mois dernier, afin d'obtenir 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires, au-delà de l'accord existant entre les deux pays.

Gazprom a commencé à augmenter ses livraisons de gaz vers la Hongrie ce mois-ci, en plus des livraisons précédemment convenues via le gazoduc Turkstream.

"Que cela plaise ou non, nous allons poursuivre les discussions avec les Russes sur l'augmentation des livraisons de gaz à la Hongrie", a déclaré Peter Szijjarto lors d'une réunion avec des hommes d'affaires.

"Il y a une offre pour augmenter les livraisons de gaz, nous allons affiner cela avec Gazprom dans les prochains jours, et nous signerons un accord en vertu duquel nous pourrons obtenir une augmentation des livraisons quotidiennes."

Peter Szijjarto n'a pas donné de détails sur les volumes ou les prix.

Selon les données du régulateur national de l'énergie, les réserves hongroises s'établissaient à 3,25 milliards de mètres cubes de gaz au 1er août, soit plus de 51% de la capacité totale de stockage.

Aux termes d'un accord signé l'an dernier, la Hongrie reçoit 3,5 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz par an via la Bulgarie et la Serbie dans le cadre de son accord à long terme avec la Russie, et 1 mmc supplémentaire via un gazoduc en provenance d'Autriche. L'accord avec Gazprom a été établi pour une durée de 15 ans. (Reportage Krisztina Than et Anita Komuves Version française Tristan Chabba, édité par Sophie Louet)