La Hongrie évoque un report du vote sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

Crédit photo © Reuters

BUDAPEST (Reuters) - Le chef de cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orban a évoqué samedi la possibilité d'un nouveau retard dans la ratification par Budapest de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, indiquant qu'un vote pourrait n'avoir lieu que dans la seconde quinzaine de mars. La Suède et la Finlande ont demandé l'an dernier à adhérer à l'Alliance transatlantique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les 30 membres de l'OTAN doivent approuver les candidatures et la Suède a dû faire face aux réticences de la Turquie qui l'a accusée d'avoir hébergé des membres de groupes terroristes. Alors que le processus de ratification de la Hongrie est bloqué au Parlement depuis juillet, Viktor Orban a exprimé pour la première fois vendredi des réserves concernant l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il a notamment accusé les deux pays de répandre des "mensonges éhontés" sur la santé de la démocratie et de l'État de droit en Hongrie. Dirigeant nationaliste, Viktor Orban a demandé davantage de débats à ce sujet entre les groupes parlementaires avant le vote, alors que les discussions doivent commencer mercredi. Selon le calendrier parlementaire, un vote final sur les candidatures à l'OTAN est prévu dans la semaine du 6 mars. Mais le chef de cabinet de Viktor Orban, Gergely Gulyas, a déclaré que plus de temps pourrait être nécessaire. "Le Parlement mettra cela à l'ordre du jour lundi et commencera à débattre de la législation la semaine prochaine", a-t-il devant la presse. "Sur la base de la procédure hongroise, l'adoption d'une législation prend environ quatre semaines, le Parlement peut donc voter à ce sujet dans la seconde quinzaine de mars, celle du 21 mars." (Reportage Gergely Szakacs ; version française Elizabeth Pineau)