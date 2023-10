La Hongrie et la Slovaquie critiquent la nouvelle aide à l'Ukraine

La Hongrie et la Slovaquie critiquent la nouvelle aide à l'Ukraine













par Gabriela Baczynska BRUXELLES, 26 octobre (Reuters) - Le Premier ministre hongrois s'est opposé jeudi à ce que l'Union européenne accorde à l'Ukraine une aide financière de 50 milliards d'euros, alors que son homologue slovaque a émis des réserves quant à l'octroi d'une nouvelle aide militaire à Kyiv. Viktor Orban et Robert Fico se sont exprimé lors du sommet de l'Union européenne (UE) qui se tient à Bruxelles. Les priorités des dirigeants des pays de l'UE divergent, alors qu'ils doivent notamment discuter du budget à long terme du bloc. Viktor Orban s'est attiré les foudres de certains de ses pairs pour avoir rencontré ce mois-ci le président russe Vladimir Poutine en marge du Forum des Nouvelles Routes de la soie (BRI) à Pékin, en Chine, alors même que Moscou mène une guerre contre l'Ukraine. L'UE doit se prononcer en décembre sur la révision de son budget d'un montant de 1,1 milliard d'euros pour la période 2021-27, déjà affecté par les dépenses d'urgence engagées lors de la pandémie de COVID-19 et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'exécutif européen a proposé que les pays de l'UE fournissent une aide économique de 50 milliards d'euros à l'Ukraine sur une période de quatre ans. Une autre proposition prévoit le versement d'une nouvelle aide militaire d'un montant de 20 milliards d'euros à Kyiv sur la même période. Les décisions budgétaires doivent être adoptées à l'unanimité et des divisions apparaissaient déjà jeudi. Viktor Orban a déclaré que la Hongrie n'apporterait plus son soutien à de nouvelles aides pour l'Ukraine à moins que "des propositions vraiment justifiées" ne soient faites. "(La proposition) qui nous est faite... cela ne va pas fonctionner. Alors, pour l'instant, nous la rejetterons et nous verrons en décembre", a-t-il dit. Robert Fico a indiqué que Bratislava ne soutiendrait plus l'Ukraine militairement. "Nous allons uniquement nous concentrer sur l'aide humanitaire", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux depuis Bruxelles. Le nouveau Premier ministre slovaque a invoqué la corruption pour mettre en garde contre l'octroi de nouvelles ressources à Kyiv, selon deux diplomates de l'UE au fait des discussions qui se tiennent à huis clos. (Avec la contribution de Marine Strauss, Krisztina Than, Tassilo Hummel, Rene Maltezou, Jan Strupczewski et Jason Hovet; version française Camille Raynaud)