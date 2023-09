La holding Pinault prend une part majoritaire dans l'agence CAA

(Reuters) - Artémis, la holding de l'homme d'affaires François-Henri Pinault, a accepté de prendre une participation majoritaire dans l'agence de talents CAA, ont annoncé jeudi les deux parties. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés. "Leader incontesté dans son secteur et fort d’une équipe dirigeante d'exception, CAA apporte un service mondialement reconnu à des clients de notoriété internationale comme en témoigne son historique de très forte croissance", dit François-Henri Pinault dans un communiqué. "La société a tous les atouts pertinents pour faire partie de la famille Artémis, tout en apportant à nos actifs une diversification, à la fois en termes d'empreinte géographique et d'activités." "La vision, les relations et l'accès exceptionnels de CAA aux décideurs clés dans des secteurs clés, ainsi que sa culture de collaboration et d'innovation, confèrent à la société un rôle essentiel dans la création, à l'échelle mondiale, d'opportunités pour sa base de clients diversifiés et influents." (Reportage Sudip Kar-Gupta et Mimosa Spencer; version française Nicolas Delame, édité par Camille Raynaud)