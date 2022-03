La hausse rapide des rendements se poursuit dans la zone euro

LONDRES, 28 mars (Reuters) - Les rendements des emprunts d'Etat dans la zone euro poursuivaient leur remontée lundi, les investisseurs continuant de miser sur la remontée des taux directeurs pour combattre l'inflation, un mouvement qui met fin à la période des taux courts négatifs dans plusieurs pays de la région.

Les rendements à deux ans belge et néerlandais sont ainsi remontés au-dessus de zéro pour la première fois depuis 2014.

De nombreux rendements obligataires de la zone euro ont bondi de plusieurs dizaines de points de base depuis le début du mois, une hausse d'une ampleur inhabituelle qui dépasse par exemple 40 points pour le deux ans allemand, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis 2011.

Il prenait 6,5 points vers 09h40 GMT à -0,092%, tandis que son équivalent français remontait de près de quatre points à -0,058%, contre -0,45% fin février.

"L'inflation et le conflit Russie-Ukraine restent les principaux moteurs des marchés de taux fixes. En dépit d'une volatilité encore élevée, une tendance à la hausse des rendements (des emprunts d'Etat européens) s'est clairement dessinée ces dernières semaines", expliquent les analystes d'UniCredit.

Le discours de la Banque centrale européenne (BCE), qui laisse entendre qu'elle pourrait enclencher la remontée de ses taux d'intérêt dans les mois à venir, et la perspective d'une poursuite du resserrement des politiques d'autres grandes banques centrales contribuent aussi à réduire la part des rendements négatifs sur le marché des obligations d'Etat de la zone euro.

Les coûts de financement à cinq ans de l'Autriche, de la Belgique, de la Finlande, du Portugal et de la Slovaquie sont ainsi redevenus positifs en février et bon nombre de rendements plus courts ont suivi le mouvement depuis le début du mois de mars.

Sur la partie plus longue de la courbe, les rendements à dix ans poursuivaient eux aussi leur hausse en milieu de matinée, à 0,614% (+4,4 points) pour le Bund allemand et 1,04% pour l'OAT française (+3,7 points).

Leur équivalent italien prenait quant à lui plus de sept points à 2,146%, au plus haut depuis avril 2020. (Reportage Tommy Reggiori Wilkes, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)