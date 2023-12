La hausse des ventes au lendemain de Noël soulage les détaillants britanniques

LONDRES, 27 décembre (Reuters) - La fréquentation des magasins britanniques pour le Boxing Day, jour férié au Royaume-Uni au lendemain de Noël, a augmenté par rapport à l'année dernière, en particulier à Londres, selon des données de recherche publiées mercredi. Le groupe de recherche MRI Software (ex-Springboard) a fait état d'une fréquentation en hausse de 4% dans toutes les points de vente au détail de Grande-Bretagne le 26 décembre. Les magasins du centre de Londres ont connu la plus forte affluence, MRI Software estimant que la fréquentation a augmenté de 10,6%, probablement en raison de l'afflux de touristes pour les fêtes. Dans l'ensemble, le nombre d'acheteurs est resté plus faible qu'avant la pandémie, avec une fréquentation inférieure de 14,9% aux niveaux de 2019. "Il se peut que de nombreuses personnes resserrent les cordons de leur bourse en raison du coût de la vie, ou qu'elles passent encore du temps avec leur famille le lendemain de Noël et ne se dirigent vers les magasins et les destinations que plus tard dans la semaine", a déclaré Jenni Matthews, directrice du marketing et de l'analyse chez MRI. Pour l'ensemble des ventes au détail, y compris en ligne et en magasin, une analyse de GlobalData pour le service de marketing sur Internet VoucherCodes a estimé une baisse de 2,9% au lendemain de Noël, à 3,68 milliards de livres (4,23 milliards d'euros). Pour l'ensemble de la semaine du 25 au 31 décembre, GlobalData anticipe une baisse de 3,8%. Les ventes réalisées pendant la période précédent Noël ont cependant augmenté par rapport à l'année dernière. Les données de Mastercard, qui mesurent les ventes au détail en magasin et en ligne, montrent une augmentation de 2,6% de la valeur des ventes en glissement annuel pour la période du 1er novembre au 24 décembre. (Reportage Muvija M, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)