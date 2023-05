La hausse des prix profite à LDC malgré les épisodes de grippe aviaire

24 mai (Reuters) - Le groupe français LDC, l'un des leaders européens de la volaille, a fait état mercredi de résultats annuels en hausse à la faveur d'une revalorisation de ses prix qui a permis de compenser les épisodes de grippe aviaire et la hausse du coût des matières premières. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'exercice 2022-2023 ressort en hausse de 37,2% à 547,4 millions d'euros. L'entreprise agroalimentaire a vu ses charges énergétiques et salariales augmenter et ses volumes être affectés (-5,6%) par deux épisodes de grippe aviaire. La hausse des prix opérée par le groupe a toutefois permis au chiffre d'affaires de progresser de 15,3% à 5,8 milliards d'euros. Pour 2023-2024, LDC se dit confiant dans sa capacité à dépasser le cap des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)