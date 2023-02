La hausse des prix à la production s'accélère aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail. L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,7% le mois dernier après avoir enregistré en décembre une baisse de 0,2% (révisé de -0,5%). Sur un an, sa hausse ressort à 6,0% contre 6,5% (révisé) un mois plus tôt. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une progression de 0,4% sur un mois et de 5,4% sur un an. L'indice mesurant les tensions sous-jacentes sur les prix à la production, en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, a enregistré une hausse de 0,6% après +0,2% en décembre. La croissance de l'indice "core" a été de 4,5% en rythme annuel, après +4,7%. Sur les marchés, les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street ont accentué leurs pertes après l'annonce de ces chiffres qui alimentent la crainte que la Réserve fédérale s'en tienne à une politique restrictive pour une longue période. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain se sont retournés à la hausse, de même que le dollar face aux autres grandes devises. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)