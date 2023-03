La hausse des actions continue grâce aux banques

La hausse des actions continue grâce aux banques













Crédit photo © Reuters

(répétition coquille titre) PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse mardi avec l'apaisement des tensions dans le milieu bancaire et l'espoir de voir la Réserve fédérale opter pour une hausse de taux limitée à l'issue de deux jours de débats. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,42% à 7.112,91points. Le Footsie britannique a avancé de 1,79% et le Dax allemand de 1,75%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 1,51%, le FTSEurofirst 300 1,31% et le Stoxx 600 1,33%. Au moment de la clôture en Europe, les principaux indices de Wall Street évoluaient eux aussi dans le vert, le Dow Jones s'adjugeant 0,53%, le Standard & Poor's 500 0,71% et le Nasdaq Composite 0,87%. Le comité de politique monétaire de la Fed doit publier mercredi soir ses conclusions et les marchés anticipent largement une hausse de taux limitée à un quart de point compte tenu des soubresauts qu'ont connus les banques ces derniers jours. "Une hausse de 50 points de base serait trop importante dans cet environnement, mais un statu quo pourrait être interprété comme si la Fed savait quelque chose que nous ignorons", a déclaré Daniel Lenz chez DZ Bank. "C'est pourquoi, malgré l'inflation et les problèmes auxquels les Etats-Unis sont confrontés, nous prévoyons une hausse des taux de 25 points". Le calme semble être revenu sur les actions mondiales après deux semaines tumultueuses en réaction à l'effondrement d'un certain nombre de banques régionales américaines et aux déboires de Credit Suisse. Le sauvetage de cette dernière par sa rivale UBS ainsi qu'une série de mesures prises par les autorités des deux côtés de l'Atlantique ont atténué la crainte d'une destabilisation à grande échelle du système financier. Se voulant rassurante, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a dit se tenir prête à intervenir pour protéger les clients des petites banques américaines en cas de difficulté, pour éviter un scénario à la SVB. VALEURS EN EUROPE L'indice européen des banques a bondi de 3,79%, la plus forte hausse sectorielle. A Paris, Credit Agricole, BNP Paribas et Société générale ont pris de 2,25% à 4,30%. Thyssenkrupp s'est adjugé 4,48%, des sources ayant indiqué que plusieurs groupes, dont le fonds CVC, seraient intéressés par l'activité sidérurgique du conglomérat allemand. TAUX Les rendements obligataires regagnent du terrain après leur recul marqué en séance lundi. Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,277% en clôture et celui à deux ans a augmenté de 26 points de base à 2,578%, sa plus importante progression quotidienne depuis septembre 2008. Le dix ans américain prend près de neuf points de base à 3,5771%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,49%, autour de 1,0772 dollar. PÉTROLE A l'image des actions, le marché du pétrole poursuit son rebond, le baril de Brent prenant 0,73% à 74,33 dollars et celui du brut léger américain 1,24% à 68,48 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)