La HAS recommande un vaccin anti-covid périodique pour les plus fragiles

PARIS (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) française a recommandé mercredi de vacciner périodiquement contre le COVID-19 les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, en commençant au plus tard à l'automne prochain pour se prémunir contre la possibilité de l'émergence d'un nouveau variant.

Dans un avis rendu public mercredi, la HAS souligne que "protéger les plus fragiles reste la priorité" de sa stratégie de lutte contre le virus SARS-CoV-2.

"Afin d'anticiper la résurgence probable d'un variant à l'automne, la HAS a élaboré une stratégie vaccinale de lutte contre la COVID-19 sur la base d'un scénario de réapparition périodique du virus, qu'elle estime le plus probable", dit la HAS, précisant s'être autosaisie de la question.

"Elle recommande ainsi d'anticiper une vaccination à l'automne des personnes à risque de développer des formes graves. En parallèle, la HAS appelle à poursuivre encore aujourd'hui les efforts de vaccination et de rappel auprès de ces personnes."

La HAS précise que ses recommandations sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la maladie, qui demeure incertaine.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)