La HAS recommande d'élargir la campagne de rappel contre le COVID-19

PARIS (Reuters) - La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé mercredi d'élargir la cible des bénéficiaires de la campagne de rappel vaccinal anti-COVID-19 en France, préconisant désormais une telle injection pour les professionnels qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et pour l'entourage des personnes immunodéprimées.

La HAS avait déjà donné fin août son feu vert - conditionné à l'avis de l'Agence européenne des médicaments (AEM) - à un rappel vaccinal anti-COVID-19 chez les 65 ans et plus.

Elle avait recommandé que cette campagne de rappel soit lancée fin octobre et réalisée conjointement avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Le gouvernement français a lancé cette campagne dès le mois dernier, en utilisant les vaccins à ARN messager (ARNm) de Pfizer et BioNTech ainsi que celui de Moderna, sans attendre l'avis de l'AEM, publié lundi.

Dans son avis, la HAS rappelle que l'AEM a autorisé l’utilisation du seul vaccin Comirnaty de Pfizer pour une dose de rappel, tout en laissant aux Etats membres de l'Union européenne la possibilité de définir le champ de la population à qui la proposer dès à présent.

La Haute Autorité de santé considère que "l’amélioration de la situation sanitaire et les données encore limitées sur les conséquences d’un déclin de l’efficacité vaccinale au cours du temps chez le jeune adulte sans comorbidité ne justifient pas à ce stade de recommander l’administration d’une dose supplémentaire en population générale".

La HAS souligne toutefois "que l’administration d’une dose de rappel deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent".

(Reportage Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)