La hargne de Kerber, Cornet et Burel éliminées

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Comme à Roland-Garros, il n'y a plus de joueuses françaises à l'issue du deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Malgré un excellent deuxième set, Alizé Cornet s'est inclinée face à Alja Tomljanovic en trois sets 6-4 0-6 6-3. La Niçoise peut avoir des regrets alors qu'elle s'était ouvert le tableau après sa victoire contre Andreescu. De son côté, Clara Burel n'a pas réussi à se transcender contre Kaja Juvan 6-3- 6-4. Au terme d'un combat titanesque de 3h21, Angélique Kerber a vaincu Sara Sorribes Tormo 7-5 5-7 6-4 pour obtenir son billet pour le troisième tour face à Aliaksandra Sasnovich. On note les qualifications d'Ashleigh Barty, Coco Gauff et Barbora Krejcikova, mais aussi les éliminations surprises d'Elina Svitolina et Victoria Azarenka. Les deux joueuses ont été respectivement surclassées par Magda Linette 6-3 6-4 et Sorana Cirstea 7-6(5) 3-6 6-4.