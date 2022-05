La guitare de la rupture d'Oasis adjugée 300.000 euros

PARIS (Reuters) - La guitare du musicien d'Oasis Noël Gallagher, qui symbolisa la séparation fracassante du groupe de rock britannique en 2009, a été adjugée mardi 300.000 euros lors d'une vente aux enchères à l'hôtel Drouot, à Paris.

La Gibson ES-355 de 1960, de couleur rouge, avait été brisée par Liam Gallagher, frère de Noël, en août 2009 lors d'une dispute - dont ils étaient coutumiers - avant un concert dans le cadre du festival parisien "Rock en Seine".

Le groupe avait finalement renoncé à se produire et annoncé peu de temps après la fin de l'aventure lancée en 1994 avec la sortie de "Definitely Maybe", un premier album qui se vendit à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde.

L'instrument avait été restauré en 2011 par un luthier français de Londres, Philippe Dubreuille, retourné à son propriétaire puis revendu à un collectionneur français en 2017.

L'objet était estimé entre 300.000 et 500.000 euros.

