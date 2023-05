"La guerre n'est pas une option", dit la présidente taïwanaise

"La guerre n'est pas une option", dit la présidente taïwanaise













Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen s'est engagée samedi à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, dans un contexte de tensions avec la Chine. Taïwan ne provoquera pas la Chine, mais ne cédera pas non plus face aux pressions de Pékin, a déclaré Tsai Ing-wen dans un discours prononcé à l'occasion du septième anniversaire de son arrivée au pouvoir. La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire et menace de reprendre le contrôle de l'île si nécessaire, a accentué les pressions militaires et diplomatiques pour obliger Taipei à reconnaître la souveraineté de Pékin depuis que Tsai Ing-wen a accédé au pouvoir en 2016. "La guerre n'est pas une option. Aucune partie ne peut changer le statu quo de façon unilatérale en recourant à des moyens qui ne seraient pas pacifiques", a déclaré la présidente taïwanaise. "Maintenir la paix et la stabilité est la chose à faire pour le monde et pour Taïwan." Les dirigeants des pays du G7, qui participent actuellement au sommet du Groupe des Sept à Hiroshima, sont convenus de rechercher une solution pacifique à la question de Taïwan, a annoncé vendredi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. (Reportage Yimou Lee; version française Camille Raynaud)