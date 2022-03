La guerre et l'inflation affectent le moral des ménages français et allemands

par Leigh Thomas et Zuzanna Szymanska

PARIS (Reuters) - La confiance des ménages a nettement reculé en France et en Allemagne, plus que prévu, face à la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine, ce malgré les mesures de soutien gouvernementales, montrent les indicateurs mensuels publiés mardi par l'Insee et l'institut GfK.

"En février, l'espoir était encore grand de voir le moral des consommateurs se redresser avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie (de COVID-19). Cependant, la guerre en Ukraine a fait s'envoler ces espoirs", a déclaré dans un communiqué Rolf Bürkl, chercheur chez GfK.

Le moral des consommateurs allemands a chuté à -15,5 points pour le mois d'avril, son plus bas niveau depuis février 2021, contre -8,5 points (révisé) en mars, montre l'enquête de l'institut GfK, réalisée auprès d'environ 2.000 Allemands.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne -14,0 points.

En France, la confiance des ménages a reculé de 97 à 91 points en février, son pire niveau depuis février 2021 également, selon l'enquête mensuelle de l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 94 points.

"Une chute de cette ampleur est rare", relèvent les analystes de BNP Paribas dans une note, selon laquelle les plus fortes baisses mensuelles avaient été enregistrées lors de la récession de 1993 ou du confinement de 2020.

Ce résultat va également à l'encontre de la tendance à l'amélioration habituellement observée avant les élections présidentielles, lorsque l'on se montre optimiste quant à la possibilité qu'un changement politique se traduise par une amélioration du niveau de vie.

MORAL EN BERNE

À l'approche des élections du mois prochain, le gouvernement français a mis en place un ensemble de mesures d'un montant de 25 milliards d'euros afin d'atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation.

Mais cela n'a guère contribué à apaiser les craintes liées à l'inflation : la proportion des ménages anticipant une accélération de la hausse des prix grimpe de 50 points pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de l'enquête de l'Insee en 1972.

En Allemagne, la coalition au pouvoir a adopté la semaine dernière un deuxième train de mesures d'un montant de 17 milliards d'euros pour freiner la hausse des coûts de l'électricité, du chauffage et du carburant.

La détérioration de la confiance des ménages est loin de se limiter à la France et à l'Allemagne.

Selon l'estimation "flash" publiée mercredi, le moral des consommateurs de la zone euro s'est effondré en mars à 18,7 points, touchant son niveau le plus bas depuis le début de la crise du coronavirus en avril et mai 2020.

L'Italie, troisième économie de la zone euro, a également enregistré une baisse plus importante que prévu de la confiance des ménages en mars, a indiqué l'Office national des statistiques la semaine dernière.

En mars, la confiance des ménages belges, pénalisée par la guerre en Ukraine, a enregistré sa plus forte baisse depuis le début de l'enquête en 1985, alors que celle des ménages néerlandais a atteint son plus bas niveau en 9 ans.

(Reportage Leigh Thomas à Paris et Zuzanna Szymanska à Berlin, avec la contribution de Phillip Blenkinsop à Bruxelles et de Bart Meijer à Amsterdam, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)