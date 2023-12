La guerre à Gaza entre dans sa 13e semaine, Netanyahu répète qu'elle va durer

La guerre à Gaza entre dans sa 13e semaine, Netanyahu répète qu'elle va durer













Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi, Arafat Barbakh et Dan Williams LE CAIRE/GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Les chars israéliens se sont enfoncés samedi plus profondément dans les quartiers du centre et du sud de Gaza appuyés des tirs aériens et d'artillerie nourris, ont déclaré les habitants, lançant une offensive meurtrière qui a rasé une grande partie de l'enclave et dont Benjamin Netanyahu a répété samedi soir qu'elle allait durer encore des mois. Dans une allocution prononcée à la télévision alors que la guerre entre dans sa treizième semaine, le Premier ministre israélien a dit que l'armée se battait "sur tous les fronts" et qu'il faudrait des mois pour parvenir à la victoire. Il a aussi déclaré qu'au terme du conflit, le "couloir de Philadelphie", étroite zone tampon de 14km de long entre le sud de la bande de Gaza et la frontière égyptienne, devrait être sous contrôle israélien. Les combats se concentraient samedi à Al Boureij, Nouseirat, Maghazi et Khan Younès, dans le centre et le sud de Gaza, où l'armée israélienne progresse sous le couvert d'intenses bombardements aériens. Selon les autorités sanitaires de Gaza, les bombardements ont tué 165 Palestiniens et en ont blessé 250 autres en 24 heures. Depuis le début de la guerre, le bilan s'élève à 21.672 morts et plus de 56.000 blessés. L'armée israélienne dit de son côté avoir perdu 170 soldats depuis le début de son offensive terrestre le 20 octobre. Le gouvernement israélien s'est engagé à anéantir le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu. L'armée israélienne a lancé alors une vaste offensive aérienne et terrestre dans la bande de Gaza qui, selon les autorités de l'enclave dirigée par le Hamas, a désormais tué plus de 21.000 Palestiniens en deux mois et demi. L'armée israélienne a dit samedi avoir détruit des tunnels et tué plusieurs combattants palestiniens lors d'assauts contre un centre du renseignement militaire du Hamas et un centre de commandement du Djihad islamique à Khan Younès. Elle a aussi fait état dans un communiqué de combats dans le nord de la bande de Gaza, où 15 combattants palestiniens ont selon elle été tués et des stocks d'armes saisis. Le Hamas et le Djihad islamique ont dit séparément de leur côté avoir détruit ou endommagé plus chars et autres véhicules blindés israéliens. (version française Nicolas Delame et Tangi Salaün)