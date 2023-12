La guerre à Gaza durera probablement des mois, dit le chef d'état-major israélien

JERUSALEM (Reuters) - La guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza durera probablement de nombreux mois en raison des objectifs élevés qu'Israël entend atteindre, a déclaré mardi le chef d'état-major de l'armée israélienne. "La guerre durera de nombreux mois et nous emploierons différentes méthodes pour que nos réalisations s'inscrivent dans la durée", a dit Herzi Halevi, dans une déclaration télévisée, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. "Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de raccourci pour démanteler une organisation terroriste, seulement un combat résolu et tenace", a-t-il ajouté. "Nous allons aussi atteindre la direction du Hamas, que cela prenne une semaine ou que cela prenne des mois." Le gouvernement israélien s'est engagé à anéantir le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu. L'armée israélienne a lancé alors une vaste offensive aérienne et terrestre dans la bande de Gaza qui, selon les autorités de l'enclave dirigée par le Hamas, a désormais tué près de 21.000 Palestiniens en deux mois et demi. "Nous avons dit dès les premiers instants que ce serait une guerre longue parce qu'il était juste de fixer des objectifs ambitieux et nous nous montrerons à la hauteur de ces ambitions, c'est pourquoi cela durera longtemps", a dit Herzi Halevi. Une telle durée permettra à l'armée d'adapter ses méthodes, a-t-il ajouté. "Au bout du compte, pourrons-nous dire qu'il n'y a pas d'ennemi encerclant l'Etat d'Israël? Je pense que c'est trop ambitieux mais nous allons créer une nouvelle situation sécuritaire", a-t-il déclaré. (Rédigé par Maayan Lubell; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)