La grippe aviaire touche des élevages de près de 650.000 volailles en Pologne

PARIS (Reuters) - La Pologne, premier producteur de volaille de l'Union européenne, a signalé plusieurs foyers de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 dans des fermes totalisant près de 650.000 oiseaux, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Le pays a signalé cinq foyers d'infection dans des élevages de dindes et un dans un élevage de poulets de chair dans la partie orientale du pays, tandis qu'un autre a été découvert dans un élevage de dindes et d'oies dans la partie occidentale, a indiqué l'OIE, citant un rapport des autorités polonaises.

La grippe aviaire, qui est le plus souvent transmise d'un pays à l'autre via les migrations d'oiseaux sauvages, se propage rapidement en Europe, suscitant l'inquiétude de la filière volaille après que les précédentes épidémies ont entraîné l'abattage de dizaines de millions d'oiseaux et des restrictions commerciales internationales.

Le ministère français de l'Agriculture a annoncé vendredi le relèvement du niveau de risque vis-à-vis de la grippe aviaire sur l'ensemble du territoire métropolitain, désormais considéré comme "élevé".

En Grande-Bretagne, un foyer de grippe aviaire H5 hautement pathogène a été signalé lundi dans un petit élevage avicole du centre de l'Angleterre.

(Reportage Sybille de La Hamaide; version française Diana Mandiá)