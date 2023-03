La grève reconduite sur l’ensemble des sites de TotalEnergies

PARIS, 7 mars (Reuters) - La grève a été reconduite sur l'ensemble des sites de TotalEnergies, a déclaré mardi Eric Sellini, coordinateur CGT du groupe à Reuters. Les expéditions sur les sites de TotalEnergies étaient stoppées mardi dans le cadre de la sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, sans entraîner dans l'immédiat de problèmes à la pompe, avait indiqué plus tôt dans la journée un porte-parole du groupe pétrolier. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Kate Entringer, édité par Jean Terzian)