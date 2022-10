La grève reconduite jusqu'à mardi chez TotalEnergies

PARIS (Reuters) - La CGT a annoncé lundi la reconduction de la grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies jusqu'à mardi et a qualifié de "chantage" la proposition du géant pétrolier français sur les négociations salariales.

TotalEnergies a proposé dimanche d'avancer de novembre à octobre les négociations annuelles obligatoires sur les salaires en posant comme condition la levée de la grève par l'organisation syndicale.

Pour la CGT, cette offre conditionnelle est "perçue comme un chantage (...) et ne garantit pas la satisfaction des revendications exprimées et donc la reprise du travail", a déclaré l'organisation syndicale dans un communiqué.

Les salariés des sites concernés reconduisent pour 24 heures leur mouvement de grève, long déjà de plus d'une dizaine de jours, pour réclamer des augmentations salariales, alors que de plus en plus de stations-service souffrent de pénuries, provoquant de longues files d'attente d'automobilistes.

Le ministère de la Transition énergétique a annoncé que près d'un tiers des stations-service du pays étaient confrontées à des difficultés sur au moins un produit pétrolier dimanche. Le site mon-essence.fr, qui s'appuie sur les données de quelque 30.000 utilisateurs depuis jeudi, montre que plus de 2.000 stations sont à sec.

Les deux raffineries du groupe américain Exxon Mobil sont également à l'arrêt depuis fin septembre.

"Les directions d'Exxon Mobil et de TotalEnergies ont tendu la main aux syndicats. Il est temps de trouver, dès aujourd’hui, une issue à ce conflit par le dialogue social et ainsi permettre aux stations-service d’être réapprovisionnées dans les plus brefs délais. Il en va de la poursuite de l’activité économique du pays", a déclaré le Medef dans un communiqué.

La CGT réclame une augmentation de 10% des salaires, dont 7% pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et 3% au titre des bénéfices exceptionnels engrangés par l'entreprise cette année avec l'explosion du prix de l'énergie.

Un responsable CGT de la raffinerie de Feyzin (Rhône) de TotalEnergies a dit à propos de l'offre conditionnelle du groupe français qu'elle "ne fait qu'encourager les grévistes, qui sont plus unis que jamais".

D'après ce responsable, 47 camions chargés de carburant ont quitté le site de Feyzin depuis le 27 septembre, contre 250 en temps normal sur une seule journée.

(Tassilo Hummel, Forrest Crellin, Sybille de la Hamaide et Dominique Vidalon, rédigé par Nicolas Delame et Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)