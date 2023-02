La grève des aéroports allemands affecte près de 300.000 passagers

BERLIN (Reuters) - Une grève de 24 heures prévue vendredi dans sept aéroports allemands devait affecter près de 300.000 passagers, les employés demandant une revalorisation de leurs salaires, tandis que débute aujourd'hui la 59e Conférence sur la sécurité de Munich. "Les terminaux sont vides ce matin", a déclaré un porte-parole de l'aéroport de Hambourg, ajoutant que très peu des 32.000 passagers attendus s'étaient présentés. Environ 295.000 passagers sont concernés par l'annulation de quelque 2.340 vols dans les aéroports de Brême, Dortmund, Francfort, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart, selon l'association des aéroports ADV. "Lorsque nous regardons les terminaux des aéroports ce matin, cela nous rappelle davantage les pires jours du coronavirus et moins une grève d'avertissement", a déclaré Ralph Beisel, de l'ADV, à la chaîne télévisée Bayerischer Rundfunk. Le syndicat allemand Verdi a annoncé le préavis de grève mercredi, précisant que les efforts de négociation collective pour le personnel des services au sol, les fonctionnaires du secteur public et les travailleurs de la sécurité aérienne avaient peu progressé. "Si rien n'est fait maintenant concernant les salaires, nous allons tous connaître un autre été chaotique", a déclaré Christine Behle, vice-présidente de Verdi, à Inforadio vendredi. "Il s'agit d'envoyer un signal très fort." La grève coïncide avec la 59e conférence de Munich sur la sécurité (MSC). Le ministre roumain des Affaires étrangères, qui devait arriver par l'un des vols annulés, se rendra en Autriche, puis fera le trajet de plus de quatre heures en voiture jusqu'à Munich, a déclaré un responsable de l'ambassade roumaine. (Reportage Klaus Lauer et Lisa Jucca, rédigé par Miranda Murray, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)