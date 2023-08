La Grèce va former des pilotes ukrainiens sur F-16, dit Zelensky

ATHENES (Reuters) - La Grèce va participer à la formation des pilotes ukrainiens sur les avions de chasse F-16 américains que les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à fournir à Kyiv, a déclaré lundi le président ukrainien, Volodimir Zelensky, en visite à Athènes. "Nous avons obtenu aujourd'hui un résultat important pour la coalition des avions de combat. La Grèce va participer à l'entraînement de nos pilotes sur F-16. Je la remercie de cette proposition", a dit le dirigeant lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Des responsables de la coalition de onze pays souhaitant fournir des F-16 à l'Ukraine ont déclaré par le passé que la formation des pilotes ukrainiens se déroulerait notamment au Danemark et en Roumanie. Volodimir Zelensky devait participer dans la soirée à un dîner informel organisé par Kyriakos Mitsotakis pour les dirigeants des Balkans occidentaux, auquel devaient se joindre également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel. (Reportage Karolina Tagaris et Lefteris Papadimas; version française Kate Entringer et Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)