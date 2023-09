La Grèce touchée par des pluies torrentielles après les feux

ATHÈNES (Reuters) - Des pluies torrentielles se sont abattues en Grèce, inondant maisons et routes et faisant un mort, ont annoncé les pompiers mardi. "L'homme est mort après l'effondrement d'un mur près de la ville de Volos, probablement à cause du mauvais temps", a déclaré à Reuters un responsable des pompiers, sans donner plus de détails. Selon l'agence de presse Athens News Agency, le mur s'est effondré alors que l'homme, un éleveur de bétail, tentait d'atteindre ses animaux. La tempête Daniel traverse l'ouest et le centre de la Grèce depuis lundi. Des centaines d'appels aux services d'urgence pour pomper l'eau ont été enregistrés, quelque jours seulement après qu'un incendie mortel ayant fait des ravages pendant plus de deux semaines a été maîtrisé dans le nord du pays. Des images diffusées par la chaîne publique ERT montrent des voitures emportées par des pluies torrentielles sur des rives boueuses de Volos, ville portuaire du golfe Pagasétique. Un homme est porté disparu à Volos après que sa voiture a été emportée par la tempête, a déclaré le porte-parole des pompiers, Ioannis Artopoios, à la télévision Skai. "Son fils est sorti (de la voiture) mais le père a été emporté et une opération de recherche est en cours", a déclaré Ioannis Artopoios. Les autorités ont restreint la circulation dans la région. En 2017, des crues soudaines en Grèce avaient tué 25 personnes et laissé des centaines d'autres sans abri. (Reportage Lefteris Papadimas, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)