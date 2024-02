La Grèce promet de nouvelles aides pour apaiser la colère de ses agriculteurs

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - La Grèce va prolonger d'un an l'abattement fiscal sur le gazole non routier pour soutenir ses agriculteurs qui exigent une baisse des coûts énergétiques et une indemnisation rapide après les graves inondations du mois de septembre, a annoncé vendredi le Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis a déclaré devant le Parlement que cette mesure allait coûter 82 millions d'euros à l'Etat en 2024 et il a promis d'autres mesures pour apaiser la colère des agriculteurs. Ces derniers ont mis en place des barrages routiers dans le centre et le nord du pays, à l'image de leurs homologues dans plusieurs autres pays européens comme la France. Ils ont menacé d'intensifier leur mobilisation si le gouvernement ne débloquait pas d'aides pour lutter contre la hausse des coûts énergétiques et l'impact du changement climatique. PPC, première compagnie électrique du pays, va proposer un rabais de 10% sur les prix de l'électricité pour les agriculteurs grecs de mai à septembre. (Reportage de Lefteris Papadimas, Angeliki Koutantou et Renee Maltezou; version française Zhifan Liu)