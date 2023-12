La Grèce et la Turquie tentent de relancer leurs relations

ATHÈNES (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu jeudi à Athènes où il participera, avec certains de ses ministres, à des réunions, alors que la Turquie et la Grèce espèrent ouvrir une nouvelle page dans leurs relations après des années de tensions. La Grèce et la Turquie, pays voisins et membres de l'Otan, sont en désaccords depuis de nombreuses années sur diverses questions, comme la délimitation du plateau continental de la mer Egée, les ressources énergétiques ou Chypre. Les relations entre les deux pays se sont améliorées lorsque la Grèce a envoyé une aide en Turquie après les séismes survenus en février qui ont fait 50.000 morts et des millions de sans-abri. Les réélections cette année de Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont réduit la pression politique et leur ont permis de mettre leurs rivalités de côté. Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et Kyriakos Mitsotakis vers midi. Ce sera la troisième rencontre de ce type depuis le mois de juillet. "Il n'existe aucun problème que nous ne puissions résoudre grâce au dialogue et à la bonne volonté de chacun", a dit le président turc dans un entretien accordé au journal grec Kathimerini en amont de son déplacement. Une déclaration conjointe et des accords dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des migrations et du tourisme devraient être diffusés à l'issue des réunions, selon des responsables gouvernementaux. (Reportage Renee Maltezou et Tuvan Gumrukcu, avvec la contribution de Karolina Tagaris; version française Camille Raynaud)