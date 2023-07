La Grèce "doit se réformer" pour atténuer les effets du changement climatique, dit le Premier ministre

par Alexandros Avramidis et Stamos Prousalis VOLOS, Grèce (Reuters) - Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré jeudi que la Grèce devait prendre plus de mesure pour combattre efficacement les effets du changement climatique alors que le pays fait face à d'importants feux de forêts attisés par des vents violents et des températures dépassant les 40 degrés Celsius. Deux personnes ont trouvé la mort mercredi dans le centre du pays, portant le bilan à cinq décès. Plusieurs localités ont été évacuées dans la région côtière de Magnésie, au nord d'Athènes. La Grèce est familière de ce genre d'incendies et les sapeurs-pompiers grecs ont affirmé que plus de 500 feux s'étaient déclenchés depuis le début de l'année. Kyriakos Mitsotakis a indiqué que la Grèce devait enclencher des réformes pour atténuer les effets du changement climatique. "Le changement climatique est une réalité mais ne peut pas être une excuse", a-t-il dit lors d'une réunion avec la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou. "Notre pays doit prendre plus de mesures (...) pour être prêt à atténuer, autant que possible, les effets d'une réalité que nous avons déjà commencé à ressentir et qui pourrait avoir des effets dramatiques sur différents aspects de notre économie et de notre vie sociale", a-t-il ajouté. Dans le village de Sesklo, un village près de Volos, chef-lieu de Magnésie, une vache calcinée a été retrouvée alors que les éleveurs tentaient d'évacuer le reste des bovins. "C'est parti depuis l'herbe sur différents fronts de la région et nous sommes arrivés à cette situation à cause du manque d'autorité publique, de gouverneurs régionaux, de maires. La moitié de la Magnésie brûle", a déclaré le fermier Kostas Koukouvinos. Le ministère grec du Travail a appelé les entreprises de la région à suspendre leurs opérations jeudi. Les pompiers étaient aussi mobilisés sur l'île d'Evia où deux pilotes de Canadair ont trouvé la mort mardi après que leur engin s'est écrasé lors d'une intervention. De larges territoires d'Europe du sud souffrent de températures élevées et sont ravagés par des incendies, du Portugal à la Sicile. Sur l'île de Rhodes, où plus de 20.000 touristes étrangers ont été évacués, les feux commençaient à perdre en intensité mais les risques d'un nouvel embrasement dans le pays sont "élevés" selon les pompiers. "Face à la crise climatique, nous allons encore faire face à des conditions météorologiques extrêmes qui vont tester notre force. Ce n'est pas terminé, la bataille va se dérouler tout l'été", a affirmé le ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias. (Reportage par Karolina Tagaris; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)