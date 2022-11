La Grèce a secouru des centaines de migrants au large de la Crète

ATHENES (Reuters) - La Grèce a secouru mardi plusieurs centaines de migrants au large de l'île de Crète, après qu'un bateau a émis un signal de détresse en raison du mauvais temps, ont indiqué les garde-côtes.

Selon des personnes secourues, citées par un porte-parole des gardes-côtes, 400 à 500 personnes se trouvaient à bord. Deux cargos, une frégate de la marine et un pétrolier ont participé aux opérations de sauvetage, qui ont été entravées par les vents violents qui soufflaient dans la région.

Les personnes ont été emmenées dans la ville côtière de Paleochora, dans le sud du pays. Le porte-parole n'a pas pu confirmer dans l'immédiat leurs nationalités, ni le nombre exact de passagers à bord, alors que les médias grecs ont laissé entendre que les personnes secourues venaient de Libye.

La Grèce est l'un des principaux points d'entrée dans l'Union Européenne des migrants venus du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. La plupart des réfugiés rejoignent la Grèce depuis la Turquie voisine.

