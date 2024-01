La Grèce a puisé 15 milliards d'euros dans le fonds de relance de l'UE depuis 2021

ATHENES (Reuters) - La Grèce a reçu près de 15 milliards d'euros sous forme de subventions et de prêts de la part du fonds de relance de l'Union européenne (UE) depuis 2021, une somme équivalant à environ 8% de son produit intérieur brut (PIB), a déclaré le gouvernement grec lundi. Après des années de sous-investissement liées à la crise financière de 2010-2018 et à la pandémie de COVID-19, la Grèce a amélioré son utilisation des fonds européens, en s'attaquant à réformer son administration et à soutenir son économie. La Grèce peut prétendre à un total de 36 milliards d'euros de subventions et de prêts du fonds post-pandémie jusqu'en 2027. Ces ressources devraient permettre de mobiliser un investissement total de 60 milliards d'euros dans les entreprises de taille moyenne, l'énergie verte, la numérisation et les infrastructures. Athènes présentera des demandes pour recevoir 3,6 milliards d'euros supplémentaires du fonds de relance d'ici septembre, ce qui aiderait le pays à atteindre son objectif de croissance du PIB de 2,9% cette année, a déclaré lundi le vice-ministre des Finances Nikos Papathanasis. Les investissements publics grecs - qui proviennent principalement de l'UE, y compris du fonds de relance, ainsi que du budget de l'État - s'élèveront à 12 milliards d'euros cette année et atteindront 15 milliards d'euros en 2026, selon une présentation du ministère des Finances. "Plus de 60% de la croissance attendue de 2,9% en 2024 proviendra de l'investissement public, qui sera le plus important de ces 14 dernières années", a déclaré Nikos Papathanasis aux journalistes. "Nous sommes optimistes quant à la création de nouveaux emplois." Athènes a doublé le financement annuel de l'État destiné à faire face aux catastrophes naturelles pour le porter à 600 millions d'euros, à la suite d'inondations record provoquées par le changement climatique qui ont emporté des terres agricoles, des routes et des voies ferrées et tué 16 personnes dans la région de la Thessalie. Le gouvernement prévoit d'utiliser plus de 3,5 milliards d'euros de fonds européens et nationaux pour réparer les dommages causés aux ménages et aux entreprises par les catastrophes de septembre et pour rendre ses infrastructures plus résistantes au déréglement climatique dans les années à venir, a ajouté Nikos Papathanasis. (Reportage Angeliki Koutantou; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)