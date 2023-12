La Grande-Bretagne va envoyer 200 missiles de défense aérienne à l'Ukraine

La Grande-Bretagne va envoyer 200 missiles de défense aérienne à l'Ukraine













LONDRES, 29 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne va envoyer quelque 200 missiles de défense aérienne à l'Ukraine, afin d'aider Kyiv à protéger les civils et les infrastructures contre les drones et les bombardements russes, a déclaré vendredi le ministère britannique de la Défense. Cette annonce intervient alors que la Russie a lancé vendredi l'une de ses plus importantes attaques de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, selon Kyiv, faisant au moins 18 morts et 130 blessés dans la population civile. "(Le président russe Vladimir) Poutine teste les défenses de l'Ukraine et la détermination de l'Occident, espérant arracher la victoire. Mais il a tort", a dit le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps. "Il est temps maintenant pour le monde libre de se rassembler et de redoubler d'efforts pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour l'emporter." Les missiles de défense aérienne, fabriqués en Grande-Bretagne par MBDA, peuvent notamment être tirés depuis des avions de combat Eurofighter Typhoon et F-35, a indiqué le ministère. (Reportage Sachin Ravikumar; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)