La Grande-Bretagne sanctionne des commandants des Gardiens de la révolution iraniens

La Grande-Bretagne sanctionne des commandants des Gardiens de la révolution iraniens













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne, en coordination avec les États-Unis et l'Union européenne, a annoncé lundi de nouvelles sanctions à l'encontre de responsables iraniens, dont des membres du corps des Gardiens de la révolution islamique, qui sont selon elle responsables de violations des droits de l'homme. Le gouvernement britannique a précisé que quatre commandants régionaux des gardiens de la révolution islamique figuraient parmi les personnes sanctionnées. "Le Royaume-Uni et ses partenaires internationaux réaffirment aujourd'hui qu'ils ne fermeront pas les yeux sur l'oppression brutale exercée par le régime. Nous continuerons à prendre toute une série de mesures pour obliger le régime à rendre compte de ses actes", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, dans un communiqué. (Reportage Kylie MacLellan ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)