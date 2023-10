La Grande-Bretagne s'apprête à adopter des règles pour les crypto-actifs

Crédit photo © Reuters

par Huw Jones LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé lundi la mise en œuvre prochaine d'un premier ensemble de règles visant à réglementer le secteur des crypto-actifs, en exigeant notamment une autorisation officielle pour pouvoir offrir des services aux consommateurs. Les crypto-actifs ne représentent qu'une infime partie du système financier mondial mais leur popularité s'est fortement développée ces dernières années. L'effondrement de la plateforme FTX a toutefois révélé une absence de régulation et suscité des inquiétudes quant aux liens avec la finance traditionnelle et aux préjudices subis par les consommateurs. L'Union européenne a déjà approuvé un ensemble de règles pour encadrer le marché des crypto-actifs, ce qui a incité les plateformes du secteur à s'installer au sein du bloc européen. À l'heure actuelle, les entreprises de crypto-monnaies au Royaume-Uni ne sont soumises qu'à l'obligation de mettre en place des mesures de protection contre le blanchiment d'argent. Le ministère britannique des Finances compte exiger que les entreprises exerçant des activités liées aux cryptoactifs soient agréées par la Financial Conduct Authority, le gendarme boursier britannique. "Les mesures proposées par le gouvernement s'appuient sur les récents événements du marché - y compris la faillite de FTX - qui renforcent les arguments en faveur d'une réglementation efficace et d'un engagement du secteur", a déclaré le ministère. La Grande-Bretagne reste déterminée à créer un environnement réglementaire dans lequel les entreprises peuvent innover, tout en maintenant la stabilité financière afin que les gens puissent utiliser les nouvelles technologies de manière fiable et sûre, a-t-il ajouté. (Reportage de Huw Jones, Blandine Hénault pour la version française, édité par Claude Chendjou)