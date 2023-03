La Grande-Bretagne rejoint le Partenariat transpacifique global et progressiste

La Grande-Bretagne rejoint le Partenariat transpacifique global et progressiste













par Alistair Smout et Kaori Kaneko LONDRES/TOKYO, 31 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressiste, alors que Londres cherche à renforcer ses liens dans la région Asie-Pacifique. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne avait accepté de rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP, ou CPTPP en anglais), une décision que son bureau a décrit comme l'accord commercial le plus important depuis le Brexit. "Rejoindre le PTPGP met le Royaume-Uni au centre d'un groupe dynamique et croissant d'économies du Pacifique", a déclaré Rishi Sunak dans un communiqué, ajoutant que l'accord démontrait "les avantages économiques réels de nos libertés post-Brexit." La Grande-Bretagne cherche à développer ses liens commerciaux internationaux depuis sa sortie de l'Union européenne en 2020. Le PTPGP a été ratifié en 2018 par le Japon, l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. La Grande-Bretagne est le premier nouveau membre à rejoindre l'accord de partenariat. (Reportage Alistair Smout; version française Camille Raynaud)