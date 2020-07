La Grande-Bretagne prête à signer un accord avec Sanofi et GSK pour leur vaccin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500 millions de livres sterling (624 millions d'euros) avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 sur lequel les deux laboratoires travaillent en collaboration, selon le Sunday Times.

Le journal britannique a précisé que la Grande-Bretagne envisageait d'acheter le vaccin si jamais ce dernier montrait des résultats probants lors des essais cliniques qui doivent débuter en septembre.

Sanofi n'était pas disponible dans l'immédiat pour confirmer l'information. Un porte-parole de GSK a refusé de commenter.

Un porte-parole du ministère de l'Economie a fait savoir que des discussions étaient en cours avec différentes entreprises mais n'a pas confirmé que Sanofi ou GSK en faisaient partie.

Sanofi, dont la division Pasteur vaccins jouit d'une solide réputation, notamment contre la grippe, travaille actuellement sur deux projets. L'un d'entre eux utilise un adjuvant fabriqué par GSK qui a reçu l'appui financier de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) du département américain de la Santé.

Les laboratoires du monde entier se sont lancés dans une course pour trouver un vaccin sûr et susceptible d'être produit à grande échelle. Moderna et l'Université d'Oxford, en collaboration avec AstraZeneca, ainsi que BioNTech et Pfizer, qui se sont associés, ont fait la "une" des journaux en passant aux essais sur l'homme dès le mois de mars.

Sanofi et GSK ont tout deux dit qu'ils prioriseraient la qualité par rapport à la rapidité dans la recherche.

(Alistair Smout, version fançais Caroline Pailliez)