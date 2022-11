La Grande-Bretagne ne compte pas assouplir ses relations commerciales avec l'UE

BIRMINGHAM, Angleterre (Reuters) - La Grande-Bretagne n'a pas l'intention d'assouplir les relations commerciales avec l'Union européenne, a indiqué le Premier ministre britannique Rishi Sunak lundi, après qu'un journal a rapporté que son gouvernement cherchait à tisser des liens plus étroits avec le bloc.

"En matière de commerce, permettez-moi d'être sans équivoque à ce sujet : sous ma direction, le Royaume-Uni ne poursuivra aucune relation avec l'Europe qui repose sur l'alignement sur les lois de l'UE", a déclaré Rishi Sunak lors d'un rassemblement de chefs d'entreprise, en réponse à une question sur les relations commerciales et migratoires entre la Grande-Bretagne et l'Europe.

Rishi Sunak a ajouté que la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE avait contribué à apporter plus de liberté sur des questions telles que la migration et la réglementation avec un "contrôle approprié" des frontières du pays.

"Nous avons besoin de régimes réglementaires adaptés au futur, qui garantissent que ce pays puisse être leader dans les industries qui vont créer les emplois et la croissance de demain. Et avoir la liberté réglementaire pour le faire est une opportunité importante du Brexit", a-t-il dit lors de la conférence annuelle de la Confédération de l'industrie britannique.

Ces remarques interviennent après que la Grande-Bretagne a déclaré dimanche qu'elle n'avait pas l'intention d'établir une relation commerciale de type suisse avec l'UE, après que le journal Sunday Times a rapporté que le gouvernement étudiait de telles questions.

La Suisse a accès au marché unique de l'UE, mais doit en contrepartie accepter certaines conditions en matière de contributions budgétaires et de migration. La Grande-Bretagne a quitté l'UE en 2020.

Les députés eurosceptiques du parti conservateur au pouvoir ont mis Rishi Sunak en garde dimanche contre la poursuite de liens plus étroits avec l'UE.

"Je crois au Brexit, et je sais que le Brexit peut apporter et apporte déjà d'énormes avantages et opportunités pour le pays, la migration en étant une immédiate", a déclaré Rishi Sunak.

(Reportage Andy Bruce et Kylie MacLellan à Londres, rédigé par Sachin Ravikumar ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)