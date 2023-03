La Grande-Bretagne interdit TikTok sur les téléphones des fonctionnaires

La Grande-Bretagne interdit TikTok sur les téléphones des fonctionnaires













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé jeudi qu'elle interdisait l'application chinoise TikTok sur les téléphones professionnels de ses fonctionnaires, une décision à effet immédiat qui fait suite à celles d'autres pays occidentaux qui avancent des raisons de sécurité. "La sécurité des informations gouvernementales sensibles doit passer en premier, c'est pourquoi nous interdisons aujourd'hui cette application sur les appareils gouvernementaux. L'utilisation d'autres applications d'extraction de données fera l'objet d'un suivi", a déclaré le ministre d'Etat Oliver Dowden dans un communiqué. TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité. Le gouvernement britannique avait demandé au Centre national de cybersécurité (NCSC) d'examiner la vulnérabilité potentielle des données gouvernementales aux applications de réseaux sociaux et les risques liés à l'accès et à l'utilisation d'informations sensibles. Les États-Unis, le Canada, la Belgique et la Commission européenne ont déjà interdit l'utilisation de l'application sur les téléphones professionnels. TikTok a déclaré être déçu par la décision et avoir déjà commencé à prendre des mesures pour protéger davantage les données des utilisateurs européens. "Nous pensons que ces interdictions reposent sur des idées fausses et sont motivées par des considérations géopolitiques plus larges, dans lesquelles TikTok et nos millions d'utilisateurs en Grande-Bretagne ne jouent aucun rôle", a déclaré un porte-parole de TikTok. Olivier Dowden a ajouté que les employés du gouvernement et du Parlement ne pourront accéder qu'à des applications figurant sur une liste pré-approuvée depuis leurs téléphones professionnels. (Reportage Muvija M et Kylie MacLellan ; version français Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)