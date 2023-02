La Grande-Bretagne fait face à la plus importante grève du personnel médical

La Grande-Bretagne fait face à la plus importante grève du personnel médical













Crédit photo © Reuters

par Sachin Ravikumar LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne fait face lundi à une grève du personnel médical d'une ampleur inédite dans son histoire, alors que des dizaines de milliers d'infirmiers et d'ambulanciers vont laisser leurs postes vacants dans le cadre d'un conflit avec le gouvernement sur leurs conditions de travail et salariales. Si des journées de grève ont déjà été organisées ici et là par les infirmiers et les ambulanciers depuis la fin d'année dernière, c'est la première fois que tous vont manifester ensemble, principalement en Angleterre, marquant le plus important mouvement social connu par le service national de santé (NHS) en 75 ans d'existence. D'autres actions sont prévues tout au long de la semaine, laissant entrevoir des difficultés supplémentaires pour un système de santé déjà sous haute pression. Parmi les principales revendications figure une augmentation des salaires tenant compte de l'inflation, laquelle a atteint un pic en quatre décennies dans le pays. Le gouvernement rétorque qu'un tel projet n'est financièrement pas réalisable et que cela engendrerait une hausse des prix supplémentaire, en plus de favoriser une hausse des taux d'intérêts et des remboursements d'emprunts. Quelque 500.000 salariés, principalement dans les services publics, ont mené des grèves depuis l'été dernier, accentuant la pression sur le Premier ministre Rishi Sunak pour qu'il trouve une issue au conflit et évite davantage de perturbations, notamment dans les transports et l'enseignement. Interrogé sur la chaîne Sky News sur le danger potentiel représenté par les grèves pour les vies humaines, le ministre du Commerce s'est dit "préoccupé que cela soit le cas", citant un manque de coopération entre les services de remplacement, comme l'armée, et les grévistes. L'association nationale des infirmiers a été "très responsable (...) en indiquant au NHS quand ils allaient faire grève, et des couvertures d'urgence ont pu être mises en place", a déclaré Grant Shapps. "Malheureusement (...) les syndicats d'ambulanciers refusent de fournir cette information", a-t-il ajouté. Les ambulanciers rejettent les accusations du ministre. Traditionnellement motif de fierté pour de nombreux Britanniques, le système national de santé est sous haute pression avec des millions de patients se trouvant sur listes d'attente pour des opérations et, chaque mois, des milliers d'autres ne recevant pas des soins d'urgence dans un délai bref. Des dizaines de milliers d'infirmiers ont quitté le secteur médical, dont quelque 25.000 l'an dernier seulement, provoquant une pénurie qui affecte les soins aux patients. Les syndicats expliquent cette situation par la faiblesse des salaires. En dépit de semaines de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre les syndicats et le gouvernement, alors que les premiers nommés ont dit être disposés à revoir à la baisse leur demande d'une revalorisation salariale de 5% au-dessus de l'inflation. Rishi Sunak a déclaré la semaine dernière dans un entretien télévisé qu'il aimerait "donner aux infirmiers une énorme augmentation de salaire", mais que le gouvernement devait faire des choix délicats et qu'il finançait des équipements et ambulances supplémentaires. (Reportage Sachin Ravikumar, avec Elizabeth Piper; version française Jean Terzian)