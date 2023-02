La Grande-Bretagne évite de justesse une récession au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique a affiché une croissance nulle sur les trois derniers mois de l'année 2022 par rapport au troisième trimestre, évitant de justesse une entrée en récession, montre une première estimation publiée vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes interrogées par Reuters et constitue une amélioration par rapport à la contraction de 0,3% enregistrée au troisième trimestre. Sur un an, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a décéléré au quatrième trimestre à 0,4%, conformément également aux attentes, après une augmentation de 1,9% au troisième trimestre. Les données mensuelles du PIB pour le seul mois de décembre, - un mois marqué par des grèves généralisées de cheminots et des intempéries - montrent une contraction de 0,5%, contre -0,3% prévu par le consensus. "L'économie s'est fortement contractée en décembre, ce qui signifie, dans l'ensemble, qu'il n'y a pas eu de croissance de l'économie au cours des trois derniers mois de 2022", souligne Darren Morgan, statisticien à l'ONS. La Banque d'Angleterre (BoE) anticipe une récession peu profonde mais longue de l'économie britannique qui devrait s'étaler sur cinq trimestres et débuter dès le trimestre en cours. (Reportage William James, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)