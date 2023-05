La Grande-Bretagne et le Japon signeront ce jeudi un accord en matière de défense et de technologie

(Ajoute détails) 18 mai (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son homologue japonais Fumio Kishida devraient signer jeudi un accord historique visant à renforcer la coopération entre Londres et Tokyo en matière de défense, montre un communiqué publié par le gouvernement britannique. L'"Accord d'Hiroshima" prévoit également le lancement d'un "partenariat sur les semi-conducteurs" visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement en puces, était-il ajouté. "L'Accord d'Hiroshima nous permettra d'intensifier la coopération entre nos forces armées, de faire croître nos économies ensemble et de développer notre expertise scientifique et technologique de premier plan", a dit Rishi Sunak. Le Premier ministre britannique visitera jeudi une base navale et confirmera le nouvel accord de défense entre le Royaume-Uni et le Japon, précise communiqué. Rishi Sunak et Fumio Kishida signeront l'accord lors d'une réunion organisée en amont du sommet du G7, qui se tiendra ce week-end à Hiroshima. (Reportage Urvi Dugar; version française Camille Raynaud)