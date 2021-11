La Grande Bretagne envisage un boycott diplomatique des JO de Pékin

(Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson envisage un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui se dérouleront en février prochain, rapporte samedi le quotidien The Times.

Une "discussion" est en cours au gouvernement, durant laquelle la ministre des Affaires étrangères Liz Truss devrait se dire en faveur du boycott, ajoute le quotidien.

Selon l'une des hypothèses avancées, les ministres britanniques n'assisteraient pas aux Jeux olympiques, mais l'ambassadeur du Royaume-Uni en Chine s'y rendrait.

Cinq membres du Parti conservateurs ont appelé Boris Johnson à interdire toute représentation diplomatique britannique officielle lors de l'évènement sportif, selon le Times.

L'organisation des prochains Jeux d'hiver en Chine a suscité de nombreuses critiques et appels au boycott à travers le monde en raison de la situation des droits humains dans le pays, en particulier à l'égard de la minorité musulmane ouïghoure dans la région chinoise du Xinjiang.

Jeudi, le président américain, Joe Biden, a confirmé que les Etats-Unis envisageaient un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver 2022.

Les Jeux d'hiver 2022 se déroulent du 4 au 20 février 2022.

