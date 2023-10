La Grande-Bretagne enquête sur les dépassements de coûts du HS2

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne enquête sur les dépassements de coût de la construction de la ligne à grande vitesse HS2 entre Londres et le nord de l'Angleterre, a déclaré lundi le ministre des Transports, après que le Sunday Times a rapporté que des responsables avaient dissimulé des dépassements de budget de plusieurs milliards de livres. L'entreprise publique HS2 (High Speed 2) chargée de la construction de la ligne, a démenti les affirmations du journal. Le chemin de fer vise à "niveler par le haut" la croissance économique en Grande-Bretagne, mais a connu des retards et une flambée des coûts, poussant le gouvernement britannique à supprimer ce mois-ci la partie de la ligne allant jusqu'à Manchester. Le Sunday Times, citant d'anciens employés de HS2, Andrew Bruce et Doug Thornton, affirme que le personnel a reçu l'ordre de maintenir les estimations budgétaires à un niveau artificiellement bas afin que les élus ne se rendent pas compte du coût réel du projet. Andrew Bruce, ancien responsable de la planification au sein du département immobilier de HS2, a déclaré au journal : "Il s'agit d'une fraude à l'encontre du peuple britannique". HS2 a déclaré que ces allégations étaient "tout simplement fausses". "Les affirmations (...) qui ont été relayées par les médias à de multiples reprises, ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Bureau national d'audit", a déclaré un porte-parole de HS2. "Son rapport, publié il y a cinq ans, n'a rien trouvé d'anormal. Tous les coûts fonciers et immobiliers sont conformes au budget publié." HS2 a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les allégations d'un autre ex-employé, Stephen Cresswell, selon lesquelles les chiffres des coûts ont été manipulés, ces allégations faisant l'objet d'une enquête. (Reportage Paul Sandle, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)