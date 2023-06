La Grande-Bretagne dévoile un plan pour renforcer le service de santé

Crédit photo © Reuters

par Alistair Smout et Sachin Ravikumar LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a dévoilé un nouveau projet de recrutement destiné à renforcer le service national de santé (NHS) en Angleterre, une démarche inédite pour tenter de répondre à une importante pénurie d'effectif à la suite de l'un des hivers les plus rudes vécus par le NHS. Institution faisant partie intégrante de l'identité britannique d'après-guerre, le NHS a connu un hiver marqué par des crises et des grèves. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est fixé comme l'une de ses cinq priorités cette année de réduire le temps d'attente des patients. "Ce gouvernement effectue la plus importante expansion des programmes d'éducation et de formation de l'histoire du NHS", a déclaré le dirigeant britannique dans un communiqué. "C'est un plan d'investissement et un plan de réforme", a-t-il ajouté, annonçant 2,4 milliards de livres (2,79 milliards d'euros) d'investissement gouvernemental sur cinq ans. Actuellement, quelque 112.000 postes du NHS sont vacants, un vide qui pourrait tripler, voire plus, d'ici 2037 sans aucune mesure prise. D'ici 2031, le NHS ambitionne de doubler les places disponibles en écoles de médecine pour les porter à 15.000, d'accroître de 50% le nombre de places disponibles pour la formation des médecins et de renforcer les effectifs des formations d'infirmiers. Applaudi durant la crise sanitaire du COVID-19, le personnel médical a depuis lors mené des grèves pour réclamer de meilleures conditions salariales et de travail, nombre de médecins et d'infirmiers ayant déclaré être dans l'incapacité d'effectuer convenablement leur travail. Le plan gouvernemental a pour objectif de répondre à certains des problèmes mis en exergue au cours de l'hiver, entre retards dans les traitements à cause de la pandémie, absences du personnel et temps d'attente allongés pour libérer les patients, avec pour conséquence de voir les ambulances stationner en file d'attente devant les hôpitaux. Entre autres mesures, le plan doit contribuer à offrir au NHS quelque 60.000 médecins et 170.000 infirmiers supplémentaires d'ici 2036-2037. "C'est un jour réellement historique pour le NHS en Angleterre", a déclaré sa directrice générale, Amanda Pritchard, soulignant qu'il s'agissait d'une opportunité inédite pour mettre le recrutement sur la bonne voie pour les années à venir. (Reportage Alistair Smout; version française Jean Terzian)