La Grande-Bretagne demande à Facebook de vendre Giphy

(Reuters) - La Competition and Markers Authority (CMA), l'autorité britannique de la concurrence, a demandé mardi à Meta Platforms, la maison mère de Facebook, de céder la plate-forme d'images animées Giphy, estimant que l'accord signé entre les deux entreprises pourrait nuire aux utilisateurs de réseaux sociaux et aux annonceurs.

Cette décision fait suite aux conclusions provisoires d'une enquête ayant montré que l'acquisition du site de GIF animés par le premier réseau social était de nature à nuire à la concurrence, précise la CMA.

"Le rapprochement entre Facebook et Giphy a déjà éliminé un concurrent potentiel sur le marché de l'affichage publicitaire (...) En obligeant Facebook à vendre Giphy, nous protégeons des millions d'utilisateurs des réseaux sociaux et promouvons la concurrence et l'innovation dans la publicité numérique", a déclaré Stuart McIntosh, président de l'enquête indépendante pour la CMA.

Facebook a dit ne pas être d'accord avec cette décision.

"Nous examinons la décision et envisageons toutes les options, y compris un appel", a déclaré un porte-parole de Meta Platforms.

(Reportage Yadarisa Shabong et Pushkala Aripaka àBangalore, Paul Sandle à Londres; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)