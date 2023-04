La Grande-Bretagne bloque le rachat d'Activision par Microsoft

La Grande-Bretagne bloque le rachat d'Activision par Microsoft













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle allait bloquer l'acquisition par Microsoft, de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, conclue pour un montant de 69 milliards de dollars (62,51 milliards d'euros), car elle craint que l'accord porte atteinte à la concurrence dans le domaine des jeux en ligne. Selon le régulateur britannique, l'engagement de Microsoft d'offrir l'accès à la franchise "Call of Duty" d'Activision, qui pèse plusieurs milliards de dollars, aux principales plateformes de "cloud gaming" n'atténue pas suffisamment ses préoccupations. Microsoft a déclaré dans un communiqué rester pleinement engagé dans cette acquisition et prévoir de faire appel. (Reportage Paul Sandle, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)