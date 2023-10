La Grande-Bretagne autorise l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars

LONDRES - L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a autorisé vendredi l'acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard, l'éditeur du jeu vidéo "Call of Duty", après la proposition d'un accord restructuré qui a répondu à ses préoccupations antérieures. En août, Activision a accepté de céder à Ubisoft Entertainment les droits de diffusion en continu ("streaming") de ses jeux vidéo. Le mois dernier, Microsoft a proposé des solutions pour garantir que les conditions de la vente soient applicables par le régulateur, apaisant ainsi les inquiétudes restantes sur le rapprochement. L'approbation permet à Microsoft de conclure l'opération d'ici le 18 octobre, après avoir prolongé le délai de trois mois en juillet pour obtenir le feu vert du Royaume-Uni. "Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le domaine du cloud gaming à mesure que ce marché prend son essor, préservant ainsi des prix et des services compétitifs pour les clients britanniques de ce type de jeux", a déclaré la CMA dans un communiqué. Microsoft a annoncé l'accord le plus important de l'histoire dans le domaine des jeux vidéo au début de 2022, mais l'acquisition de 69 milliards de dollars avait été bloquée en avril par la CMA en raison des craintes que le géant américain de l'informatique ne prenne trop de contrôle sur le marché naissant du jeu en ligne. "Nous avons clairement fait savoir à Microsoft que l'opération serait bloquée à moins qu'elle ne réponde de manière exhaustive à nos préoccupations, et nous n'avons pas changé d'avis à ce sujet", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. Elle a ajouté que l'autorité de régulation, dont le pouvoir s'est accru depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, prenait ses décisions "à l'abri de toute influence politique" et qu'elle ne se laisserait pas "influencer par le lobbying des entreprises". Microsoft s'est dit "reconnaissant de l'examen approfondi et de la décision de la CMA". "Nous avons franchi le dernier obstacle réglementaire pour finaliser cette acquisition qui, selon nous, profitera aux joueurs et à l'industrie du jeu dans le monde entier", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. "L'approbation officielle de la CMA est une excellente nouvelle pour notre avenir avec Microsoft, et nous sommes impatients de faire partie de l'équipe Xbox", a déclaré Activision Blizzard. (Reportage Yadarisa Shabong à Bangalore et Paul Sandle à Londres ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)